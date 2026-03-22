「もう、ダメかも…」ドライブ中の渋滞時にまさかの尿意!連休のドライブで避けて通れないのが、高速道路の激しい渋滞です。食料や暇つぶしの道具は準備できても、どうしても予測しきれないのが「トイレ」のタイミングでしょう。車内で急に尿意に襲われたとき、私たちができる最善の策は、いかに上手にその場をしのぐかという点に尽きます。一体どうしたらいいのでしょうか。【画像】「えっ…！」これが高速道路で「絶対やって