＜フォーティネット・ファウンダーズカップ3日目◇21日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。日本勢15人のうち10人が決勝ラウンドに進出。10位から出た山下美夢有は前半で4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの1アンダーと1つ伸ばし、トータル6アンダー・20位タイで折り返した。〈写真〉原英莉花の最新スイング“浅い沈み込み”に進化！原英莉花は12ホール