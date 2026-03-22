メッツのカルロス・メンドサ監督が21日、左腕ショーン・マナイア（34）がブルペンで開幕スタートになると発表したとスポーツ専門局「ESPN」電子版が報じた。マナイアは「ピギーバック」役で起用される。これは先発投手の後を受けて登板し、複数イニングを投げる役割を意味する。メッツの開幕ローテーションはフレディ・ペラルタ、デービッド・ピーターソン、ノーラン・マクリーン、クレイ・ホームズ、千賀滉大の順となる。「