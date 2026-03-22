ジェンダーレスモデルとして活動する井手上漠（23）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ベッドでの“あざと”ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「おやすみ」とつづった。写真ではベッドでの自撮り“あざと”ショットなどを投稿した。ネットでは「素敵」「可愛すぎ」「色っぽいなぁ〜」「凄くキレイ」「美しい」などの声が上がった。