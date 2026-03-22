事実上の封鎖が続くホルムズ海峡について、イランの革命防衛隊が船舶を通過させるための「安全回廊」を設置したと、イギリスの海運情報会社が明らかにしました。海運情報を提供するイギリスの「ロイズリスト」は21日までに、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡で船舶を通過させるための「安全回廊」を設置したと明らかにしました。イラン沿岸の近くを通り、ララク島を迂回する航路で、革命防衛隊は通過する船を目視で確認していると