ロッテは27日、本拠地ZOZOマリンで行われる西武との開幕投手にルーキーの毛利海大投手を起用することを決定しました。毛利投手は、明治大からドラフト2位で加入。オープン戦では4試合に登板し防御率5.40。直近の20日中日戦では5回途中4失点で黒星となったものの、5日の楽天戦では3回4奪三振無失点の好投を見せていました。▽毛利投手コメント「練習後に監督室に呼ばれてサブロー監督から『開幕はオマエで行く』と、言われた時は鳥