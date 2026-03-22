●「いっそお前と一緒になる方がマシであったな」 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、15日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第10話「信長上洛」の視聴分析をまとめた。(左から)宮崎あおい、小栗旬＝『豊臣兄弟！』第10話より(C)NHK○「そ、そ、そ…そのようなことを」最も注目されたのは20時27〜28分で、注目度80.0％。市(宮崎あおい)