単なる“便利な機械”から、生活を理解し、先回りする存在へ――AIを搭載した最新家電は、人間の行動や感情にまで踏み込み始めている。21日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、「最新家電」をテーマに、AIロボットや次世代デバイスの数々を特集した。(左から)佐久間大介、日村勇紀冒頭では、小型搬送ロボット「カチャカ」がスタジオに登場。テーマを運ぶという演