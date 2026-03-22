「星野リゾート トマム」は4月24日より、「ファームエリア」のグリーンシーズンの営業をスタート。今シーズンは、牛たちが放牧地へ駆け出す「まきば開き」や、牛の近くで寛げる「牧草ベッドステーション」など、さまざまなコンテンツを展開する。「星野リゾート トマム」ファームエリアで放牧されている牛約100haの広大なファームエリアを持つ「星野リゾート トマム」では、春から秋にかけては牛の放牧飼育を実施。長い冬を牛舎で