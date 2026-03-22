指の付け根、かかとの痛みは自然治癒できる 前側の痛みも後ろ側の痛みもかかとで歩くと治る 足の前（指）の痛みには、外反母趾をはじめ内反小趾、魚の目、巻き爪、足指の3指と4指の間に痛みが生じる「モートン病」、足指の付け根が全体的に痛む「中足骨骨頭痛」など、さまざまなものがあります。しかし、これらの原因はすべて一緒。前傾姿勢で足の指側を使って歩くことです。 したがって、足の指側ではなくかかとを使