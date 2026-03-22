特集「キャッチ」です。こちらは、北九州市唯一の動物園、到津の森公園です。えさ代の高騰など様々な課題に直面する中、市民や企業など多くの人たちが動物園を支えていました。 北九州市小倉北区の到津の森公園。北九州市にある唯一の動物園で、現在およそ80種類の動物を飼育しています。「森」という名前の通り、園内には緑が多く、動物と同じ目線で観察することができます。■子ども「ぞうさーん！」直接動物たちと触れ