＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】敗れた力士を笑顔に変えた「珍手決着」勝負が決した直後、“珍手”に敗れた力士が見せた一点の曇りもない「やられた―」の清々しい笑顔と負けっぷりがファンの心を鷲掴みにした。序ノ口十三枚目・武田（中村）が挑んだのは、序二段九十八枚目・宇瑠寅（式秀）。番付では宇瑠寅が上位に当たるが、163.2キロの武田に対し、宇瑠寅の体重は62.5キロ。現役最