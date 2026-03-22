俳優の久保史緒里が、仙台ターミナルビルのスペシャルサポーターに就任した。【動画】幼少期の貴重な姿も！久保史緒里、仙台ターミナルビルSPサポーター就任同社、久保の起用について「宮城県出身の久保史緒里さんは、昨年、乃木坂46を卒業し、俳優として新たなステージで活躍されております。また、生まれ育った宮城・東北への思い入れが深く、東北を盛り上げていきたいという想いが当社と共通であることから、このたびスペシ