セリエA 25/26の第30節 ユベントスとサッスオーロの試合が、3月22日04:45にアリアンツ・スタジアムにて行われた。 ユベントスはジェレミー・ボガ（MF）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはクリスティアン・ボルパト（MF）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に