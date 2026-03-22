エールディヴィジ 25/26の第28節 ズウォレとNACブレダの試合が、3月22日05:00にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。 ズウォレはコーエン・コストンス（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）、タイス・オースティング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはアミン・サラマ（MF）、ラウル・パウラ（MF）、モハメド・ナッソー（MF）らが先発に名