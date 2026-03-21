現在、日本では2型糖尿病患者が増加しています。研究によると糖尿病患者数はおよそ1000万人、糖尿病予備軍も含めるとおよそ6人に1人が該当することになるとされています。症状をさらに進行させないため、早期に適切な治療を開始することが必要になります。今回は糖尿病治療がどのようにおこなわれるのか、「徳井内科クリニック」の徳井先生に教えていただきました。 監修医師：徳井 幹也（徳井内科クリニック） 慶應義塾大学