SNSを開いた瞬間、誰かの成功や充実した日常が目に飛び込んでくる。そのたびに「自分はまだ足りない」と感じてしまうのはなぜか。言語学者の堀田秀吾氏は、人が無意識に行う他人との比較に注目する。ネガティブ思考から抜け出す習慣について解説する。※本稿は、言語学者の堀田秀吾『最先端研究でわかった頭のいい人がやっている 言語化の習慣』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。自分と他人を比較しすぎる「社会的