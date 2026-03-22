【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月22日放送に日本テレビで放送されるSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）に、成田凌と岡山天音が出演する。 今年の元日スペシャルにVTR出演した成田は、念願のスタジオ初参戦。以前ライブ会場で財布を拾って届けてくれた松村北斗との共演がようやく実現し、「命の恩人です」と感謝感激。 一方の岡山も「YouTubeとか、ドキュメンタリー番組も観させて