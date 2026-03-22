BE:FIRSTのSHUNTOが、HANAのCHIKAとBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」をダンスするコラボ動画が公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■同じ組み合わせで、HANAの「ALL IN」を踊るムービーも 頭に巻いたバンダナ含め全身ブラックコーデのSHUNTOと、ランジェリー風のセクシーな衣装を纏ったCHIKA。 リラックスしているようでキレも十分なSHUNTOのパフォーマンスと、しな