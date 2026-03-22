高校日本代表チーム、U―18の監督就任要請を受けたのは、20年（令2）だった。夏の甲子園で優勝した02年（平14）に全日本選抜チームの監督は経験させていただいたが、いわゆる「侍ジャパン」のチームを率いることになるとは思っていなかった。05年（平17）に野球部員の不祥事のため、監督を辞任し、1年間の謹慎処分を受けていた。そういう資格は自分にはないと思っていた。それでも「W杯で勝てるチームをつくりたい」と強く要請