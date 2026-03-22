昨季までNPBでプレーし、今季からチェコでプレーする荻野貴司選手と宇草孔基選手。チェコ野球連盟は公式SNSで2人が対面した様子を公開しました。荻野選手は2009年ドラフト1位でトヨタ自動車からロッテに入団。現役続行を希望したことで昨季限りでの退団となり、今季からはチェコ野球リーグの「Draci Brno(ドラッツィ・ブルノ)」でプレーすることが決定しました。また2019年ドラフト2位で法政大から広島に入団した宇草選手は、昨季