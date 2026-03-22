イタリア１部ＡＣミランがクロアチア代表ＭＦルカ・モドリッチ（４０）と契約延長で合意に迫っている。スペイン１部レアル・マドリードからＡＣミランに加入したモドリッチはここまでリーグ２８試合に出場（２０日現在）と主力として奮闘中。６月開幕の北中米Ｗ杯を見据えて今季限り（１年延長オプション）だったが、クラブは契約延長を希望。スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」は「両者の交渉は順調に進んでいる。