「正規と非正規は違う」が口癖だった元職場の後輩、Aさんの話です。7年目の保育士として、パート保育士のBさんを雑用係扱いし、保育の意見も一切聞かなかった。ところがある日、Bさんの保育を目の当たりにして驚愕。園長が明かした「本当の経歴」に、顔から火が出るほど恥ずかしくなった理由とは……？ 「パートさんは言われたことだけやって」が口癖だった私 保育士7年目の私は、自分が正規職員であることに歪ん