お花見シーズンに先駆けて【ミスタードーナツ】では、ひと足先に桜が満開を迎えているよう。3月11日より販売中の春の定番ドーナツは、今年も桜 × いちごを楽しめるラインナップとなっています。そこで今回は、昨年よりもさらに可愛く、華やかに進化した「映えドーナツ」を紹介します。 ドーナツの上にもサクラサク 春の風物詩として、すっかりおなじみとなった「桜もちっとドー