プロのキャットグルーマーさんに、5年ぶりのお風呂に入れてもらった15歳のおじいちゃん猫。気持ち良さを思い出すと、さすがの行動を見せてくれたそうで…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破し、「人間ならイケオジだわ…カッコいい」「入ってない攻撃面白すぎるw」「お利口さんですねぇ」といったコメントが寄せられています。 【動画：15歳のおじいちゃん猫→プロが『5年ぶり』のお風呂に入れ