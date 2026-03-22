水戸の樹森大介が明かす、電撃就任の経緯昨季のJ2リーグで快進撃を見せた水戸ホーリーホックが、悲願となるJ1リーグに挑戦する。今季から指揮を執るのは、2年ぶりに水戸へ帰ってきた樹森大介監督。昨季はアルビレックス新潟で初の監督業に挑戦したが、6月にシーズン途中で解任となり、8月からは栃木SCでコーチを務めた。第1回は森直樹監督の後を継ぎ、腹を括って決めたという電撃就任の経緯について。（取材・文＝FOOTBALL ZONE