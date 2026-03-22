仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第11回「本圀寺（ほんこくじ）の変」が22日の今夜放送される。【写真】松永久秀（竹中直人）と対面する藤吉郎（池松壮亮）大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「