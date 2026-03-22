鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第9話が22日の今夜放送される。【写真】市川團十郎が真北弥一役で登場本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。『マイファミリー』、『ラ