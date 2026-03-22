◆第４０回フラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）第４０回フラワーＣ・Ｇ３は２１日、中山競馬場で行われ、６番人気のスマートプリエールが中団から鋭く伸びて重賞初制覇を飾り、桜花賞（４月１２日、阪神）へ名乗りを上げた。デビュー７年目の原優介騎手（２５）＝美浦・青木厩舎＝は重賞４５戦目で待望の初タイトルとなった。ゴールの瞬間、若き鞍上のガッツポーズが飛び出した。スマートプリエール