第１子妊娠中のタレント・藤田ニコルが、おそろいコーデで愛犬・ユキと散歩する様子を公開した。藤田は２２日までに自身のインスタグラムを更新。「＠ｙｕｋｉ２５６＿ｓｐｉｔｚとデート２人でピンクコーデ」と記し、ピンクの服を着た愛犬を膝にのせたショットなどをアップした。この投稿には、「かわいい」「あと少しだね体調に気をつけてね」「ピンクおそろいかわいい」「春らしくて素敵ー！ユキちゃんも嬉しそう」