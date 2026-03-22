お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が22日放送される。今回は放送300回目前として、2019〜25年のその年を代表するスゴイ家7軒をまとめて放送する。【スゴイ家】これ家!?自宅に設置されている露天風呂2019年を代表するスゴイ家は、日本家屋の外観はそのままに、17年に内部を劇的にリノベーションした家。天井を高くし、開