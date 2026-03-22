お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけし（51）が21日、自身のブログを更新。愛用していた携帯電話の卒業を伝えた。【写真】愛用のガラケー卒業→ガラホに入学報告真新しいガラホを披露した富澤たけし「3月末で3Gの電波終了に伴い、長年愛用してきたガラケーを卒業することとなりました」と報告。「最期の時を見届けようと思っていましたが、機種変しないと解約になるとのことで苦渋の決断でした」とつづった。「ガ