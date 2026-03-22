【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 2−2（PK：14ー13） ガンバ大阪（3月21日／ベスト電器スタジアム）【映像】ゴールラインギリギリの神クリアガンバ大阪のDF半田陸が会心の“セーブ”を見せてファンを歓喜させた。G大阪は3月21日、明治安田J1百年構想リーグ第8節でアビスパ福岡と敵地で対戦した。11分にFWデニス・ヒュメットのゴールで先制するも、22分に同点ゴールを許すと、41分にはショートカウンターを浴びてピン