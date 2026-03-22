先月13日、車両の速度違反を摘発する際に虚偽の書類を作成したなどとして、神奈川県警が県警第2交通機動隊に所属する巡査部長ら複数人を虚偽有印公文書作成・同行使容疑で書類送検することが発覚した。2022年以降で2600件超に関与したとされ、同県警は巡査部長らを処分する方針を固めた。 交通反則切符に追尾した距離を、実際よりも長く記載するなどの虚偽有印公文書作成・同行使が明るみになり、県警全体で24人が処分対象となっ