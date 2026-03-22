タレントで元女子プロレスラーの北斗晶が、夫の佐々木健介と2人で結婚30年記念旅行に行った際のエピソードを語った。【映像】水着でメキシコの海を堪能する2人北斗は長男・佐々木健之介とともに、3月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、昨年秋に夫の健介と出かけた結婚30周年のアニバーサリー旅行について話題が及んだ。北斗は、透き通るようなメキシコの海を水着姿で満喫する写真を公開。「結婚3