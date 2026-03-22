永作博美が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）が、4月7日からスタートする。新たに有働由美子と猫背椿の出演が発表され、有働は連続ドラマ初出演で主人公の親友役に挑む。【写真】永作博美、松山ケンイチら…豪華キャストを紹介！本作は、子育てを終えた50歳の女性が“第二の人生”に踏み出す姿を描くオリジナル作品。永作演じる待山みなとは、夫を亡くした後、息子のために生きてきたが