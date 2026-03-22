オードリー・若林正恭の初小説『青天』が、発売から2週間の時点で累計部数28万部を突破する大ヒットとなっている。これまで刊行した3冊のエッセイ本がいずれも高い評価を受け、すでに文筆家としての名声も確立している若林。そんな彼が新しく小説に挑戦、しかも題材は自身の半生とオーバーラップするかのような「高校アメフト部の青春」とあって、この売れ行きも当然のことだろう。 【参考】「時代が