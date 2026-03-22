全国大会に男女ともに出場を決めた「佐世保市立大野中学校 ハンドボール部」。 男子15人、女子14人が所属する、県内屈指の強豪校です。 全国の舞台で飛躍を誓います。 コースを狙った力強いシュートが、ネットを揺らします。 （女子ハンドボール部 清水 遥華主将） 「県大会では、最後にみんなの勝ちたいという思いが強くなったから勝てたと思う」 女子は、今年1月に行われた県新人大会で