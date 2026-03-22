ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルを手にした坂本(C)Getty Images来る3月25日（現地時間）にチェコで行われるフィギュアスケートの世界選手権。各国の精鋭たちが集う中で、今冬のミラノ・コルティナ冬季五輪の女子シングルで金メダルを手にしたアリサ・リウは欠場を表明した。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーンミラノ・コルティナでは、まさに時代を作った。団体戦でも金メダルを