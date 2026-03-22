子どもが「勉強に関係のないこと」ばかりに夢中になっているのを見て、つい口を出してしまった経験はないだろうか？ だが、子どもの「好き」に水を差すと、めぐりめぐって勉強そのものへのやる気をしぼませてしまう――。通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」である佐村俊恵さんは、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を通して、子どもの「やる気」と向き合ってきた。このたび佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを