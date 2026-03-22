世界的に交通インフラが整備され、誰もが自由に国境を越えて旅行できる時代になった。しかし実際には、年収によって海外渡航経験の有無に大きな格差があるのが現実だ。日本人の観光・海外渡航データから浮かび上がる“移動格差”の実態を読み解く。※本稿は、社会学者の伊藤将人『移動と階級』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。観光客、移民、難民を含め国境を越える移動者が増加「21世紀は観光の時代である」というスロ