リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督がブライトン戦を試合後に振り返り、負傷者の多さと後半のパフォーマンスについて語った。イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。21日にプレミアリーグ第31節が行われ、リヴァプールは敵地『アメックス・スタジアム』でブライトンと対戦した。試合は、14分にダニー・ウェルベックの得点で先制されたが、30分にミロシュ・ケルケズの得点で同点とした。しかし、56