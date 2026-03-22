女優・沢尻エリカと密着した２ショットを公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し「大好きなエリカ様と」と書き出したのは、「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔ。「大好きなエリカ様と。“この世の宝の美しさ”わたくし、久しぶりに興奮を隠すこと出来ず。１００億回ほど飛び上がりました。次回はご飯しましょうね、エリカ姉様」と喜びを隠し切れない様子だ。パーティー会場のような場所で、ノー