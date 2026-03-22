女優前田敦子（34）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。元夫で俳優の勝地涼（39）との現在の関係について語った。前田は2018年に勝地と結婚し、2019年に長男が誕生。2021年に離婚を公表し、現在は前田が長男の親権を持っている。離婚後の勝地との関係について聞かれると、前田は「私はたぶん、さんまさんの影響が大きいと思います」と切り出した。勝地は10代の頃に明石家さんま（70