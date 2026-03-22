セリエA第30節が21日に行われ、ユヴェントスとサッスオーロが対戦した。熾烈なチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いに身を置く5位のユヴェントス。試合開始前の時点で4位のコモと勝ち点差「1」、6位のローマとは勝ち点差「2」とわずかな勝ち点も落としたくない状況だが、白星を手にすることはできるか。一方のサッスオーロは、百日咳の影響で選手を数名欠く中でこの一戦を迎えた。試合は14分、ホームチームが先制した。GKマ