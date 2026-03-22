「気の合うメンバーだけで固めたチーム」は居心地がいい。しかし、その快適さが判断力を鈍らせ、成果を遠ざけているとしたらどうだろうか。『ワークハック大全』には、チームに「異なる視点」を取り入れることの重要性が、具体的な実験データとともに示されている。本記事では、世界18ヶ国で刊行された本書の内容から、「多様性がチームの成果を左右するメカニズム」を紹介していく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）