関西を拠点に活躍するタレントのタージン（63）が21日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（月1回、土曜午後4時）に出演。フリーアナウンサー有働由美子（56）に、リポートの極意について語った。タージンといえば、関西では知らない人がいないと言われるほどのリポートの達人で、「ロケの神様」といわれるほど。この日も、目の前で有働が調理する様子を、立て板に水の名調子で実況。有働が「何かコツはあるんですか？」と