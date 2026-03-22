和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！どっちが和製英語？「ハッシュドポテト」と「ハッシュブラウン」、どちらが和製英語でしょうか？どちらも同じ料理を表しています！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう