ラグジュアリーな世界観で魅了するフェンディから、ローマの夕暮れをイメージした新作フレグランスが登場♡黄金色に染まる街の美しい瞬間を香りで表現した特別な一本は、日常にさりげない気品と余韻をプラスしてくれます。大人の女性にふさわしい奥行きのある香りで、自分だけの特別な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♪ ローマの夕暮れを香りに再現 「ソニ ドーロ」は、ローマ