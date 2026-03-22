ちょうどいいサイズのSUV発表！トヨタのアイルランド法人は2026年3月、SUVタイプのBEV（電気自動車）「新型C-HR＋」の価格と販売詳細を発表しました。日本でもかつて販売されていた「C-HR」ですが、欧州では全面刷新した2代目が登場しています。そして、この新型C-HR＋は完全電動化を果たした新モデルとして投入されます。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「C-HR＋」です！ 画像で見る（30枚）新型C-HR＋の魅力は、